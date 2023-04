Oggi la verità su Dybala

Testa all’Udinese . Lo aveva detto Mourinho alla vigilia della trasferta olandese di Europa League e lo hanno ripetuto i calciatori dopo la sconfitta rimediata al De Kuip, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Domani sera all’Olimpico arriva la squadra di Sottil, che all’andata strapazzò la Roma infliggendo la sconfitta più pesante in campionato sotto la gestione Mourinho (alla Dacia Arena finì 4-0). Tre giorni dopo la trasferta olandese e a quattro dal ritorno in casa, i pensieri preponderanti a Trigoria riguardano la conta degli indisponibili. Se per Karsdorp e Solbakken la stagione potrebbe essere già finita (anche se il norvegese effettuerà un nuovo controllo alla spalla proprio dopo la sfida ai friulani), da Rotterdam la Roma è torna ta con due infortunati (pesanti) in più: Abraham e Dybala . Le prime diagnosi parlavano di una lussazione alla spalla per il centravanti inglese e di un fastidio all’adduttore destro per l’argentino . Nella giornata di ieri non sono stati svolti esami strumentali.

Per quanto riguarda Abraham non si tratta del primo problema alla spalla, ma non sono mai emerse criticità che potessero portare ad intervento chirurgico. Tra l’altro, a ieri, non sembrano in vista esami per il numero nove giallorosso, che sarà certamente out per domenica, e verrà valutato quotidianamente per capire l’entità della lussazione alla spalla destra. Cauto ottimismo fronte Dybala: il volto preoccupato visto al De Kuip e la sostituzione immediata aveva fatto pensare al peggio, ma probabilmente la Joya si è fermata in tempo. Oggi la giornata chiave per capire se l’ex Juve potrà provare ad essere in campo giovedì per la sfida di ritorno.