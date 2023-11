Oggi la ripresa. Pellegrini resta in dubbio

Spinazzola c'è, il capitano punta nella convocazione

Redazione

Oggi il rientro a Roma, Spinazzola c'è, Pellegrini punta la convocazione, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Non c'è tempo per analizzare la brutta prestazione contro lo Slavia Praga, i giallorossi avranno infatti due giorni a disposizione per preparare nel migliore dei modi possibili il derby. Per la sfida di domenica contro la Lazio -in programma alle ore 18 - la squadra di Mourinho potrà contare solamente su due allenamenti. Ieri la Roma è rimasta a Praga e in mattinata è in programma il rientro nella Capitale, con la ripresa degli allenamenti che ci sarà questo pomeriggio.

Oltre alla seduta di oggi, Lukaku e compagni avranno a disposizione anche la giornata di domani, dove andrà in scena la seconda e ultima seduta prima del derby. Verso la convocazione Spinazzola, che si era già allenato con il resto della squadra alla vigilia della trasferta a Praga. L'esterno sinistro sarà quindi arruolatile per la stracittadina, così come Zalewski, ieri non convocato per un'influenza. Punta ad esserci anche Pellegrini, che tra oggi e domani spera di calcare nuovamente i campi del Fulvio Bernardini per potersi almeno sedere in panchina domenica.

