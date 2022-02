Oggi decisione per Pellegrini. Vina titolare

Il capitano vuole rispondere presente contro l'Inter per quella che potrebbe rivelarsi una delle gare chiave della stagione della Roma

Il capitano ci prova. Dopo aver riposato con il Genoa e aver vissuto dalla tribuna la delusione per una vittoria sfumata al 90', Lorenzo Pellegrini vuole rispondere presente per quella che potrebbe rivelarsi una delle gare chiave della stagione della Roma. Anche ieri il numero 7 si è allenato parzialmente in gruppo e, se non dovessero arrivare brutte sorprese dalla rifinitura, partirà per Milano. Mourinho deciderà soltanto oggi se impiegarlo dal 1' o mandarlo in campo a gara in corso: dopo tre settimane di assenza Pellegrini non è ancora al 100% ma, vista l'importanza del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter, il tecnico potrebbe chiedergli di stringere i denti. Se dovesse scendere in campo Pellegrini prenderebbe il posto di Mkhitaryan alle spalle di Zaniolo e Abraham mentre in mediana Veretout potrebbe vincere il ballottaggio con Cristante per un posto vicino a Sergio Oliveira. Sulla fascia sinistra dovrebbe tornare Vina. L'uruguaiano aveva assistito alla gara di sabato scorso dalla panchina dopo essere rientrato da una trasferta transoceanica giovedì. Quasi esaurito il settore ospiti: domani sera a San Siro sono attesi duemila romanisti.