Occasione Zaniolo nella “sua” Tirana

L’Italia di Mancini cerca di non pensare più alla mancata qualificazione (la seconda consecutiva) alla fase finale di un Campionato del Mondo e scende in campo stasera all’Air Albania Stadium di Tirana (diretta Rai Uno ore 20.45) per disputare la prima di due amichevoli, l’altra gara è in programma in Austria domenica sera, scrive Marco Juric su Il Tempo.