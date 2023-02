Occasione Roma

Ma in campionato Mourinho non ripeterà le scelte dell'ultimo incrocio , vista l'importanza del match di stasera allo Zini. La sconfitta dell'Inter apre scenari interessanti per l'alta classifica, visto che Pellegrini e compagni hanno l'opportunità di agganciare le due milanesi e staccare l'Atalanta, sconfitta proprio dai rossoneri a San Siro.

L'entusiasmo della qualificazione in Europa League va necessariamente messo nella valigia che accompagnerà la squadra in Lombardia, nell'unica gara lontano dall'Olimpico da qui ad aprile, con un mese di marzo che vedrà la Roma in trasferta soltanto in campo europeo (oltre al derby, dove la trasferta è soltanto da calendario). Stasera le motivazioni non mancano, e la scottatura di inizio mese deve suonare come un allarme per la squadra che ha l'obbligo di portare a casa l'intera posta in palio per continuare la corsa alla Champions League.