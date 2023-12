Nuovo stop per Dybala, oggi la visita medica

L'argentino si è nuovamente fermato, chiedendo il cambio poco dopo il ventesimo minuto di gioco

Redazione

La Roma perde Dybala e Azmoun per infortunio. Serata sfortunata per i giallorossi, che nella gara di ieri contro la Fiorentina sono stati costretti a due cambi per problemi muscolari, entrambi nel reparto offensivo, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Il primo è stato l'argentino che si è nuovamente fermato, chiedendo il cambio poco dopo il ventesimo minuto di gioco, con Azmoun che ha preso il suo posto al fianco di Lukaku. Dopo un'inizio di partita brillante, è infatti suo ‘assist del gol dell’'1-0 di Lukaku, andando anche vicino al raddoppio con untiro pericoloso su passaggio di Zalewski, il campione del mondo è stato costretto ad alzare bandiera bianca in seguito a un contrasto con Arthur durante un ripiegamento difensivo al ridosso dell'area della Roma.

Inizialmente rialzatosi, seppur dolorante, Dybala ha provato a rimanere in campo, ma nell'azione successiva ha chiesto di mandare il pallone fuori per effettuare a sostituzione, toccandosi il flessore sinistro. Ennesimo guaio fisico per il numero 21, il quarto da inizio stagione, tre di origine muscolare, uno traumatico.

