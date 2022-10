Nuovo stadio giallorosso. Diecimila posti in più

Il progetto seguirà l’iter previsto dalla cosiddetta «Legge Stadi», entrata in vigore nel 2013 e poi modificata. Ad esempio ora si prevede che lo studio di fattibilità presenti un livello di dettagli paragonabile a un vero e proprio progetto preliminare. Le carte del club guidato da Dan Friedkin, però, non dovrebbero ancora contenere i disegni architettonici dell’impianto, per i quali è previsto un bando riservato a due «archi-star» americane. Con il deposito dello studio di fattibilità la Roma chiederà al Comune di aprire la Conferenza di Servizi preliminare, della durata di 90 gironi, al termine della quale in caso di esito positivo l’assemblea capitolina dovrà esprimersi sul pubblico interesse dell’opera. Poi toccherà alla società redigere il progetto definitivo da sottoporre all’approvazione della Conferenza di Servizi decisoria. L’obiettivo è quello di provare a costruire lo stadio entro il 2027, l’anno del centenario del club giallorosso.