Notte di passione

La Roma è chiamata alla rimonta stasera nel ritorno dei quarti di Conference League

Chi lo avrebbe mai detto si legge su Il Tempo. Giocarsi l’accesso a una semifinale europea contro una squadra norvegese, dovendola battere al quarto tentativo dopo aver fallito i primi tre, per spazzare via in un colpo solo sconfitte, veleni e il brutto ricordo di una rissa. La Roma è chiamata alla rimonta stasera nel ritorno dei quarti di Conference League: nell’Olimpico di nuovo tutto esaurito (settore ospiti a parte), bisogna battere il Bodo Glimt con almeno due gol di scarto. Chi passa troverà la vincente tra Psv Eindhoven e Leicester. Stasera non c’è il Barcellona di fronte, ma sarà comunque una di quelle notti da ricordare. I giallorossi possono qualificarsi alla terza semifinale di una competizione Uefa in cinque stagioni e avvicinarsi a quel sogno di vincere un trofeo dopo 14 anni. Non c’è quindi figura carismatica migliore di Mourinho a cui aggrapparsi. "Siamo più bravi – dice senza paura il tecnico romanista – mi aspetto di vincere e di andare in semifinale. Con tutto il rispetto per il Bodo, che è un rivale difficile, pensiamo di vincerla. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione, avremo 11 titolari motivati, una panchina piena di qualità e ci sarà un pubblico incredibile".