Non finisce il periodo “no” per Zaniolo

Un anno maledetto per Nicolò Zaniolo, come riporta Il Tempo. Ieri il talento della Roma è risultato positivo al tampone per il Covid-19, come annunciato via social: «Sto bene, non ho sintomi e ho iniziato subito la quarantena». Il numero 22 aveva ripreso a correre sul tapis roulant e continuerà a lavorare da casa. Una notizia che si aggiunge alla lista di eventi negativi che negli ultimi dodici mesi hanno coinvolto il classe ’99. Tutto ha inizio il 12 gennaio del 2020. Durante il match contro la Juventus, Zaniolo crolla sul prato dell’Olimpico riportando la rottura del legamento crociato destro. Il ragazzo reagisce bene e dopo l’intervento si mette sotto con la riabilitazione, torna in campo ma a settembre il dramma si ripete. Questa volta è il crociato sinistro a saltare durante una gara con la Nazionale: la botta a livello psicologico è pesante ma Zaniolo ricomincia la fisioterapia. Quando il peggio sembra passato ecco che scoppia la bomba: l’ex fidanzata Sara infatti è incinta del giocatore, ma nel frattempo Zaniolo sarebbe già coinvolto in un flirt con la 33enne Madalina Ghenea. Una storia che ha contribuito alla decisione di lasciare momentaneamente Instagram. Il calciatore ha interrotto l’esilio pubblicando alcuni post in vista del derby di venerdì scorso, peccato però che l’idea si sia rivelata un boomerang. Dopo il 3-0 della Lazio è stato preso di mira dal figlio di Mihajlovic che ha ironizzato: «Aristacca i social». La beffa finale è stata il Covid: la speranza di club e giocatore è che la positività non rallenti troppo il rientro che era stato ipotizzato ad aprile.