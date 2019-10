Niente svincolati, promosso Mancini a centrocampo

Grazie per la disponibilità, ma non abbiamo bisogno di voi. E’ stato più o meno questo il succo del discorso fatto dal direttore sportivo Petrachi a Buchel e Rodwell, che da giovedì della scorsa settimana sono stati in prova a Trigoria, come riporta Il Tempo.

I due centrocampisti, che l’anno passato hanno indossato le maglie di Empoli e Blackburn, sono svincolati e la Roma aveva pensato di tesserare uno dei due per tamponare l’emergenza che si era creata con i lunghi stop di Diawara, Pellegrini e Cristante. Dopo diversi test fisici e tecnici i giallorossi hanno deciso però di non mettere nessuno dei due sotto contratto, preferendo puntare sulla soluzione Mancini. L’ex atalantino ha convinto tutti nell’interpretare il ruolo di mediano contro Borussia e Milan, due partite dove ha mostrato grande personalità ed applicazione tattica. Fonseca e Petrachi hanno quindi deciso di dare fiducia a Mancini.