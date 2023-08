Niente lesione per Dybala, ma resta in dubbio

La Roma di nuovo a Trigoria per preparare il big match con il Milan, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. I giallorossi si sono ritrovati dopo un giorno di riposo a Trigoria per la prima seduta di allenamento dopo la sconfitta con l'Hellas Verona di sabato scorso. Tornato in gruppo Nicola Zalewski. L'esterno polacco si è unito ai compagni dopo il brutto colpo subito da Duda sabato scorso. Se in un primo momento si era pensato a un trauma cranico, ulteriori controlli hanno poi evidenziato un problema allo sterno, che ha causato problemi di respirazione al calciatore nei momenti successivi alla gara. Allarme tuttavia rientrato. Cresce invece l'ansia per Paulo Dybala. La Joya si è fermato anzitempo sabato scorso per un problema muscolare ma i controlli eseguiti a Villa Stuart hanno scongiurato qualsiasi tipo di lesione muscolare. Oggi l'argentino non si è allenato insieme ai compagni e le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno, mettendo così a rischio una sua presenza per la sfida contro il Milan.