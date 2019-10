Niente Dzeko, la maschera non basterà

Dalle parti di Trigoria è stato avvistato un uomo mascherato. Non si tratta di Batman o di un altro supereroe, ma di Dzeko, tornato ad allenarsi in gruppo indossando una maschera in carbonio. L’attaccante, come riporta Il Tempo,operato la scorsa settimana a Villa Stuart per una doppia frattura all’arco zigomatico e al margine inferiore dell’orbita dell’occhio, si è aggregato nuovamente ai compagni per la seduta di ieri, svolgendo sia la parte atletica che la parte tattica agli ordini di Fonseca (domani alle 10 la conferenza) grazie allo strumento protettivo, di cui lunedì erano state prese le misure per la fabbricazione. Nonostante i grandi sforzi che sta facendo per mettersi a disposizione per la sfida con la Sampdoria, i medici hanno consigliato ancora una volta al centravanti di evitare di giocare, per non rischiare di aggravare la situazione.

Probabilmente Dzeko seguirà l’indicazione dei diversi specialisti a cui si è rivolto e non scenderà in campo a Marassi, ma magari potrebbe decidere, insieme all’allenatore, di essere convocato per dare un segnale a tutta la rosa. Ancora niente da fare per Under e Mkhitaryan: i due ieri si sono allenati in palestra continuando a seguire il programma di recupero, che li porterà ad essere a disposizione contro il Borussia 0 più probabilmente per il match casalingo col Milan. Intanto Jesus ha lanciato un messaggio al tifoso che gli aveva rivolto insulti razzisti su Instagram: “Lo perdono, però deve capire cosa ha fatto“.