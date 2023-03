Nela insegna i valori dello sport

Lunedì, Sebino Nela, campione d'Italia con la Roma nel 1983, incontrerà i ragazzi delle scuole medie di San Felice Circeo, come ruporta Il Tempo. Alle 10, "Hulk" sarà alla tensostruttura di Borgo Montenero dove presenterà il suo libro "Il vento in faccia e la tempesta nel cuore" e parlerà con gli studenti di valori dello sport. "Assieme alla Cenacoli, nostro partner nell'organizzare eventi sportivi - spiega Felice Capponi, assessore comunale allo sport - abbiamo deciso di organizzare incontri fra atleti, in attività enon, e i ragazzi delle nostre scuole. Quello con Nela è il primo di diversi appuntamenti".