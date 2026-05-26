"Un anno fa speravo che arrivasse Gasperini". Sebino Nela era convinto fin da subito che la Roma avesse fatto la scelta giusta. L'ex difensore giallorosso ha analizzato sulle colonne de Il Tempo la stagione dei giallorossi.Avrebbe scommesso sulla Roma in Champions ad inizio stagione?"Come rosa reputavo la Roma leggermente inferiore a Milan e Juventus, oltre che a Napoli e Inter".Gasperini non ha mai mollato. Perché è sempre stato così fiducioso?«Ha detto subito che questa squadra non era da sesto o settimo posto, ma ha sempre creduto che potesse fare qualcosa in più ed aveva ragione. E chiaro che quando hai un centravanti che ti garantisce un gol a partita, la musica cambia. Credo sia stata la svolta della stagione, Malen è stato devastante ed è stato bravo Gasp ad impiegarlo come centravanti. Ha avuto il grande merito di recuperare molti giocatori, che secondo l'opinione pubblica non erano adatti al suo gioco, e di renderli tutti partecipi".I meriti vanno anche a Ranieri e Massara?"Gasperini è un allenatore che va accontentato e mi è sempre sembrato abbastanza chiaro nelle sue volontà.

Che ne pensa dei senatori? Spesso sono stati etichettati come la banda del sesto posto."Questo soprannome non mi è mai piaciuto. Credo che tutti abbiano dato il loro contributo, da Mancini e Cristante aPellegrini."Dybala merita il rinnovo?"È un giocatore che se sta bene a livello fisico può ancora dare tanto.Qual è il prossimo obiettivo?"Sarebbe importante andare in Champions per due o tre anni consecutivi, anche per dare una solidità finanziare al club. In questo modo puoi cercare di puntare allo scudetto che sarebbe meraviglioso magari per il centenario del prossimo anno".