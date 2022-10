Nel nome di Chris

Un muro eretto contro gli avversari e un bomber aggiunto che segna gol pesanti. La Roma se lo gode, l’Inghilterra lo snobba, anche perché il destino sa essere davvero beffardo: Southgate è venuto a guardare i giallorossi dal vivo solo a Udine, ovvero nella peggiore partita della stagione, anche per Smalling. Ammesso che non ci ripensi da qui a un mese convocandolo per il Mondiale, Smalling è un gioiello che Mourinho può custodire in esclusiva.