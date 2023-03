Naso rotto per Karsdorp. Matic recupera

Poco meno di due giorni per preparare il Derby. La Roma ieri è tornata nella capitale in seguito alla trasferta in Spagna di Europa League. I giallorossi alle 15.30 sono scesi in campo al Fulvio Bernardini per la seduta di scarico. Non potrà giocare il derby Rick Karsdorp: l'olandese ha svolto gli esami strumentali subito dopo il suo ritorno a Roma e già oggi verrà operato per ridurre la frattura alle ossa nasali. Al suo posto, sulla fascia destra ci sarà Zalewski, fresco di convocazione con la Polonia. Per il derby dovrebbe invece tornare tra convocati Ola Solbakken, il norvegese ieri si è allenato con la squadra, insieme a lui anche i giovani Pisilli, Keramitsis e Majchrzak, e ha smaltito completamente l’affaticamento muscolare. Oggi alle 16.30 ci sarà l’ultimo allenamento, dove verranno valutate anche le condizioni di Matic, ieri a riposo per il virus intestinale che l'ha tenuto fuori con la Real Sociedad. In caso di forfait del centrocampista serbo, è pronto a giocare al fianco di Cristante, Wijnadum, dopo i 90 minuti di giovedì scorso.