Mourinho stasera “torna” in panchina

Mourinho in panchina contro la Juventus, Questa la decisione della Corte Sportiva che ha sospeso la squalifica del tecnico portoghese, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. II club giallorosso, per la prima volta in questa stagione (non lo aveva fatto dopo le due giornate inflitte in seguito a Roma-Torino) ha presentato venerdì il ricorso in appello per entrambe le giornate assegnate all’allenatore. La sospensione deriva dal la necessità da parte degli organi giudicanti di un supplemento d’indagine che permetta di reperire tutti gli elementi per ricostruire nei dettagli i fatti dello Zini di Cremona.