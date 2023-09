Mourinho spera di riavere tutti i big

La Roma ricarica le pile in attesa del ritorno dei nazionali. Come riportato da Matteo Cirulli su Il Tempo, dopo una settimana di sedute a ranghi ridotti, Mourinho ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori. La ripresa è stata fissata a domani pomeriggio, quando inizierà il conto alla rovescia per la sfida con l'Empoli all'Olimpico. I giallorossi sono chiamati a un cambio di rotta. In questo contesto le prossime quarantotto ore, proprio in avvicinamento verso la gara con i toscani, saranno fondamentali, anche per valutare al meglio le condizioni dei numerosi calciatori che occupano l'infermeria. L'ultimo in ordine cronologico è Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è ritornato anticipatamente dal ritiro dell'Italia a Coverciano per un affaticamento al flessore destro, andando così ad aumentare il numero di calciatori con problemi fisici a centrocampo. Oltre a Pellegrini, infatti si sta cercando di gestire al meglio anche Renato Sanches e Aouar. L'algerino, costretto al cambio alla mezz'ora con il Milan per un fastidio al flessore sinistro, ha rinunciato alla chiamata della sua nazionale, così come Zalewski e Dybala, per cercare di tornare a disposizione di Mourinho il prima possibile.