Mourinho-Spalletti, la sfida degli opposti

Se si potesse creare un allenatore in un laboratorio, mischiare il dna di Mourinho e Spalletti non sarebbe una cattiva idea, scrive Alessandro Austini su Il Tempo.

Una sfida che stavolta può accorciare a un solo punto la distanza fra le squadre in classifica se dovesse spuntarla la Roma , in caso contrario i partenopei diventerebbero di diritto i candidati principali allo scudetto, anche se per molti lo sono già.

Oggi basta guardare le partite di Roma e Napoli per accorgersi di quanto siano diverse le strade scelte dai rispettivi tecnici. La squadra di Mourinho usa compattezza , concentrazione, difesa e fisicità come sue armi migliori.

Se va in vantaggio è dura riprenderla e può colpire in ogni momento, sfruttando spesso i calci da fermo su cui Smalling & Co. sanno essere letali. Sono bastati appena 13 gol segnati in 10 partite per raccogliere 22 punti, gli azzurri di Spalletti ne hanno realizzati quasi il doppio (25), subendo lo stesso numero di reti: 9.