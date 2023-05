Mourinho sorride: Dybala e Wijnaldum tornano in gruppo

Un passo alla volta Mourinho recupera i pezzi in vista dell'appuntamento con la storia. In una settimana cruciale per la stagione giallorossa il tecnico portoghese può aumentare, se pur di poco, la rosa delle scelte a sua disposizione. Nella mattinata di ieri, infatti, scrive Lorenzo Per su Il Tempo, si sono rivisti in gruppo sia Dybala che Wijnaldum. Saranno decisive le prossime ore per capire se Mourinho potrà azzardarlo tra i titolari con il Bayer o dovrà dosare il minutaggio. Nessun dubbio, al momento, sull'impiego dal primo minuto di Dybala in Europa. La Joya ha saltato Milan e Monza dopo l'infortunio alla caviglia e l'affaticamento all'adduttore. Ora la Roma si affida a tutto il suo talento per provare a strappare un biglietto per Budapest. Con lui in attacco ci sarà anche Tammy Abraham. L'ex Chelsea ha raggiunto quota 100 presenze in giallorosso proprio in occasione del match contro l'Inter e ora può cercare una svolta nella fase finale della competizione europea. Per lui solo un gol in questa Europa League, troppo poco per chi lo scorso anno ha sfiorato quota 30 in tutta la stagione. Sul fronte mercato, si segue da vicino un altro paramtero zero. Si tratta del difensore dell'Eintracht Evan Ndicka, obiettivo seguito già dalla scorsa estate quando il suo prezzo poteva scendere visto il contatto in scadenza e che ora è libero di firmare con qualsiasi club. La concorrenza sul centrale franco-camerunense è forte. La Roma, come per altri profili svincolati, ci prova. Già due incontri tra Pinto e l'entourage, che era a Roma nel weekend come donfermato dalla foto pubblicata sui social in compagnia di Mourinho. Siamo in una fase interlocutoria, al momento, con i giallorossi che metteranno sul piatto tutte le possibilità per arrivare alla firma.