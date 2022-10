Mourinho soffre in pullman poi urla di gioia

L’ultima volta che era squalificato in trasferta (a La Spezia) aveva scelto di seguire la sua Roma dal pullman della squadra. E così, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo, anche stavolta, Mourinho ha deciso di assistere al big match fuori da San...

L’ultima volta che era squalificato in trasferta (a La Spezia) aveva scelto di seguire la sua Roma dal pullman della squadra. E così, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo, anche stavolta, Mourinho ha deciso di assistere al big match fuori da San Siro. A bordo del mezzo che ha portato la squadra allo stadio.

Subito dopo aver espugnato quella che una volta considerava “casa sua”, lo Special One ha fatto un regalo ai tifosi giallorossi pubblicando sul suo profilo Instagram una serie di stories girate durante il match. Immancabile il primo piano dei piedi davanti allo schermo, mentre nei video successivi Mou si mostra particolarmente teso per l’andamento del match, tanto da esclamare: “Ragazzi ci morirò qui”.

Nel finale di partita invece complimenti per Camara e Abraham, bravi a dimostrare “grandi palle” nello scontro accidentale andato in scena nel tentativo di fermare Lautaro Martinez. La carrellata si conclude con l’allenatore che esulta urlando in compagnia del tecnico video e dell’addetto alla sicurezza, che lo hanno supportato durante la partita.