Mourinho si gode Lukaku

Lukaku c'è. E si vede. La preoccupazione prima della partenza per la sosta con il suo Belgio, che poteva rappresentare un'incognita vista la mancata preparazione estiva con l'attaccante che si è allenato con i giovani del Chelsea, è stata letteralmente spazzata via a suon di gol e assist, scrive Lorezo Pes su Il Tempo. Martedì contro l'Estonia l'ex Inter ha dato il meglio di sé assistendo Trossard prima e mettendo a segno una doppietta in due minuti nella ripresa, prima di uscire all'ora di gioco. Meglio risparmiargli un po' di minuti in vista della ripresa dei campionati, lo sa anche il ct Tedesco una volta acquisito il rotondo risultato contro la squadra dell'est Europa. Ora Romelu è di nuovo a Trigoria a disposizione di Mourinho che non vede l'ora di impiegarlo dal primo minuto già nella sfida di domenica contro l'Empoli. È arrivato come colpo dell'estate negli ultimi giorni di agosto e ha lenito (in parte) il ritardo sul mercato per coprire il buco lasciato da Abraham, e dopo l'esordio col Milan (dove ha anche sfiorato il gol a pochi secondi dall'ingresso in campo) è chiamato a prendersi la Roma sul-e spalle per trascinarla fuori dalle sabbie mobili nelle quali si è cacciata nel tremendo inizio di campionato. Lo farà in coppia con Dybala, che oggi torna ad allenarsi col gruppo assieme ai nazionali che rientrano dai loro impegni. Mou si aspetta tanto dal tandem offensivo che l'Inter (con Lautaro in più) sognava nell'estate del 2022. Anche Dybala deve dimostrare di essere al massimo della condizione dopo aver trascorso due settimane a Trigoria svolgendo un percorso di recupero finalizzato al ritorno al 100%.