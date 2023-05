Mourinho ritrova l’odiato arbitro Oliver

Intervento riuscito per Kumbulla. Il difensore, operato al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore , rimarrà a Milano, presso la Casa di Cura La Madonnina - dove è stato operato dal dottor Panzieri con la presenza di Manara, responsabile sanitario della Roma - e inizierà nei prossimi giorni il ciclo di riabilitazione a Trigoria, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Proprio al Fulvio Bernardini questa mattina alle 11 andrà in scena la rifinitura in vista della gara di domani con il Bayer Leverkusen . Alle 14.45, ci sarà invece la conferenza stampa di Mourinho, al suo fianco ci sarà Spinazzola. Ieri è stato inoltre designato il direttore di gara: l'arbitro della semifinale d'andata sarà l'inglese Michael Oliver , che con Mourinho ha un record particolare. Il fischietto di Ashington ha infatti concesso 6 rigori contro le squadre allenate dallo Special One (Chelsea, Manchester United e Tottenham) in 21 partite di Premier League, per una media un penalty ogni 3.5 partite .