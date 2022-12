Mourinho riparte. Nodo Karsdorp

A 24 giorni dal ritorno in campo per una gara ufficiale – il 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna – oggi i giallorossi tornano ad allenarsi a Trigoria

Redazione

Mourinho riaccende il motore della Roma scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Ma il giro di ricognizione sarà piuttosto lungo. A 24 giorni dal ritorno in campo per una gara ufficiale – il 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna – oggi i giallorossi tornano ad allenarsi a Trigoria. Quatto giorni di allenamenti mattutini, giovedì pomeriggio si parte per il ritiro di Albufeira in Portogallo, dove la squadra affronterà tre amichevoli: venerdì alle 20 italiane con il Cadice, lunedì 19 allo stesso orario con i lusitani del Casa Pia, si chiude giovedì 22 alle 16 contro gli olandesi del RKC Waalwijk, tutte in diretta su Dazn.

Il tecnico è rientrato ieri in tarda serata da Londra ed è subito chiamato a una scelta delicata. Oggi Karsdorp si presenterà infatti a Trigoria per la prima volta dopo l’esclusione con il Torino e la “fuga” in Olanda, Mourinho dovrà decidere insieme alla società se farlo allenare con i compagni e poi, eventualmente, portarlo in ritiro in Algarve. Difficile che accada, ma il mercato è ancora lontano e questa «separazione in casa» non aiuta a proteggere un patrimonio che la Roma vorrebbe provare a monetizzare a gennaio.

Ancora senza Rui Patricio e Dybala, l’allenatore ritrova gli altri due reduci dal Mondiale Zalewski e Viña, che viaggeranno in Portogallo giovedì con la squadra. Il portiere si aggregherà al gruppo alla ripresa post-natalizia (appuntamento il 26 o il 27), mentre su Dybala le tempistiche vanno ancora concordate. Mai schierato finora dal ct Scaloni, di sicuro tornerà a Roma senza ritmo partita comunque vada a finire l’avventura in Qatar dell’Argentina. Ma riaccoglierlo in salute sarà comunque un bel punto di partenza per i giallorossi.