Mourinho: “Rigore su Zaniolo, non doveva rialzarsi”

La rabbia di José Mourinho per le decisione di Chiffi non si spegne dopo Roma-Atalanta scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Il portoghese non alza la voce, ma sia in conferenza stampa che davanti ai microfoni di Dazn non perde l’occasione per puntare il dito contro la direzione di gara del fischietto padovano: "Sono andato da Chiffi per chiedergli come mai non ha dato rigore su Zaniolo ne primo tempo. Voglio essere il miglior allenatore possibile, dico ai giocatori di non buttarsi se pensano di poter continuare ad attaccare o segnare. A Chiffi ho domandato: ‘È impossibile dare rigore se il giocatore non si butta per terra? Se sì cambio indicazioni ai giocatori e gli dico che si devono buttare per terra’. Non mi ha risposto. L’osservatore che era lì mi ha detto che dipende dal criterio. Ma non mi hanno risposto".