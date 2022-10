Mourinho respira: “Siamo ancora vivi”

Questo pareggio di certo non dà alcuna garanzia ma quantomeno lascia i giallorossi padroni del loro destino. “La pressione era tutta su di noi – spiega il tecnico – era come se fosse una gara a eliminazione diretta, perdendo eravamo quasi fuori. Nel primo tempo hanno giocato meglio loro ed emotivamente è stato difficile andare sotto nel punteggio. Nella ripresa siamo migliorati tantissimo, sentivo in panchina che avremmo potuto vincere ma anche uscire sconfitti. È un punto molto importante e un pareggio che descrive bene la gara“.

Ma anche stavolta Mou ha diverse cose da rimproverare ai suoi. “L‘azione del gol loro mi ha ricordato quella che ha portato alla punizione di Vlahovic a Torino. Non si può giocare dal “basso” senza accorciare le distanze e perdere palla così. E poi non mi sono piaciuti i due attaccanti nel primo tempo, non erano mai “connessi” fra loro, troppi errori. Abraham e Belotti sono stati un disastro, sono rientrati in campo con le orecchie rosse per come gliele ho “tirate“”.