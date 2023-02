Mourinho prova a cambiare la Roma

Inizia la settimana più difficile (per ora) dal punto di vista rotazione dei calciatori

Redazione

Punti interrogativi, non tanti, ma pesanti, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. L' Europa si avvicina e aumentano i dubbi sulla gestione della rosa da parte di Mourinho. Questa sarà la settimana più difficile (per ora) dal punto di vista rotazione dei calciatori, visto che la Roma scenderà in campo giovedì in Austria e domenica all'Olimpico contro il Verona, per poi affrontare ritorno con il Salisburgo il giovedì successivo.

Come si comporterà Mourinho con il turnover? Tre cambi, tutti dopo l’ottantesimo minuto, nella gara contro il Lecce. Nella ripresa. complice l'intensità gara e un po' di stanchezza, qualche forza fresca sarebbe servita per provare a vincere, ma Mourinho ha preferito attendere e provare a risolverla con i titolari. Il messaggio è chiaro e condivisibile in larga parte: la rosa è corta, non tanto in numero ma in qualità.

L'attacco, soprattutto, è il reparto con meno risorse a disposizione per Mourinho. Le partenze di Zaniolo e Shomurodov sono state rimpiazzate dal solo Solbakken, che peraltro è stato fuori dalla lista Uefa e perciò non potrà giocare in Europa League. La buona notizia, in questo senso, arri» va dai recuperi di Karsdorp e Spinazzola, che potranno permettere ad El Shaarawy di tornare a giocare alle spalle del centravanti.