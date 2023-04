Mourinho: “Problema attacco? Non abbiamo Haaland”

Una prestazione che lascia l'amaro in bocca a Mourinho, scrive Matteo Cirulli su Il Tempoi. Il tecnico portoghese è tuttavia fiducioso per la gara di ritorno col Feyenoord: "Sono ottimista per giovedì, ma allo stesso tempo preoccupato per domenica - ha dichiarato ai microfoni di Sky - abbiamo i nostri limiti e facciamo sempre il massimo. Il risultato maturato non penso sia meritato, ma questo è il calcio. Abbiamo perso l'andata, ma al ritorno avremo i tifosi dell'Olimpico dalla nostra parte. Loro ci aiutano a superare i nostri limiti" . Oltre alle problematiche sottolineate da Mourinho, la Roma dovrà fare i conti anche con gli infortuni di Dybala e Abraham, che vanno ad aggiungersi a quelli di Karsdorp e Solbakken. L'attaccante inglese è stato costretto alla sostituzione a causa di una lussazione alla spalla destra, mentre l'argentino ha accusato un fastidio all'adduttore destro. Mourinho ha poi voluto sottolineare le motivazioni del cambio di Pellegrini: "È uscito per una scelta tecnica, vi posso assicurare che non c'entra nulla il rigore sbagliato. Non è mai un problema per me, l'errore dal dischetto è come se fosse di tutti, non solo di Lorenzo" . Servirà una prestazione diversa nella gara di ritorno, soprattutto da parte del reparto offensivo, che in questa stagione ha segnato pochi gol: "Non abbiamo Haaland, purtroppo. Siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. La squadra non segna tanti gol quante le occasioni che crea. Anche sabato scorso a Torino abbiamo avuto più volte l'opportunità di trovare il 2-0 e non l'abbiamo fatto. Segnare tanti gol non è nel nostro Dna. Anche col Salisburgo abbiamo avuto quattro palle gol e poi hanno segnato loro. Gli attaccanti hanno pochi gol, ma è un problema di squadra" .