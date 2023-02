Mourinho: “Partita difficile su un campo orribile”

"Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, non abbiamo fatto una partita stratosferica, ma abbiamo fatto di tutto per vincere". Così Mourinho ha esordito nel post partita di Lecce-Roma, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. "È stato un match difficile, il campo era orribile, i miei giocatori non riuscivano a giocare di prima, il pallone rimbalzava troppo. Abbiamo avuto delle opportunità per segnare il secondo gol, ma il loro portiere ha fatto delle ottime parate. In partite come queste hai poche chance per segnare, devi essere bravo a concretizzarle".