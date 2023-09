Mourinho: “Ora lavoriamo con umiltà”

Il tecnico: "Dobbiamo gestirci bene, oggi avevamo solo tre difensori centrali, Sanches e Dybala li ho sostituiti in anticipo proprio per questo motivo"

Sette reti all'Empoli e la Roma scaccia via le critiche. "Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà - ha affermato Mourinho ai microfoni di Dazn - non eravamo scarsi prima e non siamo fantastici ora". Il tecnico, scrive Marco Cirulli su Il Tempo, ha poi parlato della qualità della rosa: "Dobbiamo gestirci bene, oggi avevamo solo tre difensori centrali, Sanches e Dybala li ho sostituiti in anticipo proprio per questo motivo. Poi abbiamo anche bambini come Pagano che, voglio ricordarlo, ha giocato tre delle quattro partite fino ad ora".