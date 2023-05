Mourinho: “Non so se Dybala giocherà la finale”

Mourinho lancia l'allarme Dybala. Il tecnico, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo, al termine del match con la Salernitana ha parlato delle condizioni dell'argentino, rivelandosi pessimista per un suo ritorno in vista della finale di Europa League contro il Siviglia: "Paulo sta male, non so come si sentirà tra dieci giorni, non sono ottimista". Nonostante l'ottimismo delle ore precedenti al match, dove l'argentino sembrava essere della gara, lo Special One ha gettato ombre sul recupero della Joya, anche se a Trigoria si farà di tutto per permettergli di giocare la finale di Budapest dal primo minuto. Mourinho si è detto scontento della prestazione della squadra, in particolare del primo tempo: "Abbiamo giocato una prima frazione di poca intensità, qualità e concentrazione. Probabilmente è dovuto ai tanti cambi, alcuni obbligati, altri concordati, ma anche dei tanti giocatori al limite, magari e anche colpa mia, ma la situazione non è facile". Infine, Mou ha ribadito che la qualificazione alla Champions in campionato non è mai stato un obiettivo: "Non mi piace vendere fumo. Anche se l'ha detto Tiago Pinto, lui è il direttore e io l'allenatore, siamo molto amici, ma a volte le nostre opinioni non coincidono".