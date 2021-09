Mourinho non fa calcoli

Lo Special One fa il punto sulla condizione dei giallorossi: "Stanno tutti bene e sono a disposizione. Non ho ancora pensato al turnover"

C’è solo il Sassuolo per Mourinho. In conferenza stampa ha fatto anche il punto sull’infermeria: “Pellegrini, Mancini e Zaniolo stanno bene e sono a disposizione, cos’ come Smalling. Soltanto Vina è rientrato in mattinata. Non ho pensato ancora al turnover, scenderanno in campo i giocatori che reputo i migliori“. Secondo quanto riporta Il Tempo, escluso Calafiori a sinistra, non ci dovrebbero essere particolari stravolgimenti rispetto alle prime partite di stagione. Il tecnico ha speso belle parole anche per Zaniolo: “Il club è stato cauto nella gestione del suo recupero, lui ha aspettato il momento giusto, dimostrando maturità. La sua evoluzione è stato molto tranquilla, doveva andare al di là delle cicatrici emozionali che infortuni come quelli che ha subito possono lasciare nei calciatori. Qualcuno mi parlava di un ragazzo irresponsabile, ma io posso dire il contrario“.