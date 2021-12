Mourinho: niente colpi

Il tecnico in conferenza stampa ha parlato dei piani giallorossi sul mercato: "Se ci sarà la possibilità ci muoveremo, ma fare qualcosa non vuol dire un investimento pazzesco"

Qualcosa si muoverà, ma a gennaio non arriveranno titolari o colpi a sorpresa. A fare chiarezza sul tipo di rinforzi che la Roma sta cercando in vista della sessione invernale, come riporta Il Tempo,ci ha pensato José Mourinho, che in conferenza stampa ha parlato dei piani giallorossi sul mercato: «Se ci sarà la possibilità ci muoveremo, ma fare qualcosa non vuol dire un investimento pazzesco - ha spiegato il tecnico - non sarà un investimento come quelli visti in estate. Se faremo qualcosa sarà per dare più equilibrio alla rosa". Nessun problema però per lo Special One, che coglie la palla al balzo per ribadire la sua fiducia nel progetto dei Friedkin: "Non sono dispiaciuto per il mercato fatto in estate. Proprietà, direttore sportivo e allenatore sono sulla stessa linea. Non c’è divergenza di opinione".