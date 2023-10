Mourinho: “Ho solo zittito Palladino”

“Ho fatto il gesto di stare zitto e di piangere alla panchina avversaria – ha spiegato l’allenatore della Roma al termine della gara – ma non ho detto nessuna parola offensiva, poi se l’arbitro pensa che sia da rosso non c’è problema. L’anno scorso non c’è stata alcuna tensione, semplicemente abbiamo svolto un’ottima prestazione a Monza e gente senza esperienza si è rivolta con modi sgarbati nei nostri confronti, mentre oggi l’unica panchina che ha fatto uno show mettendo pressione all’arbitro è stata la loro. Io non critico questo, ma solo che non bisogna dire parole brutte dopo la partita, io posso dire solo bravi loro, bravo Palladino, non meritavano la sconfitta”.