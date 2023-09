Mourinho fa la conta per il tour de force

La Roma domani sarà impegnata a Torino contro i granata e giovedì in trasferta a Genova

La vittoria all'esordio stagionale in Europa League conquistata sull'ostico campo dello Sheriff Tiraspol accompagna la Roma col sorriso all'impegno di campionato contro il Torino (domani ore 20.45, diretta Dazn). Ma per Mourinho ci sono ancora problemi da risolvere, scive Lorenzo Pes su Il Tempo, soprattutto in tema infortuni.

Renato Sanches, che dopo aver smaltito la lesione muscolare di fine agosto e aver festeggiato con il gol all'Empoli l'esordio da titolare in maglia giallorossa, torna ai box. Il portoghese ha chiesto il cambio al 28' della gara contro i moldavi e nella giornata di ieri, quando la squadra dopo il rientro mattutino nella Capitale ha svolto una seduta di scarico, ha svolto i primi superficiali controlli. Nella giornata di oggi il quadro sarà più chiaro, e lo staff medico deciderà se è il caso di svolgere o meno gli esami strumentali alla coscia destra.

Pellegrini e Smalling rappresentano le incognite in vista della sfida in casa dei granata. Più chiara la situazione del capitano, che oggi svolgerà la rifinitura con il gruppo e farà parte dei convocati per il posticipo della quinta giornata. Ma Mourinho sa bene che non potrà contare su di lui per immaginare la formazione titolare con la quale sfidare Juric, ma che Lorenzo siederà in panchina e magari potrà dare una mano nella ripresa in caso di necessità. Maggiori i dubbi legati alle condizioni di Smalling, con l'inglese che proverà comunque ad essere con la squadra per consentire al tecnico di avere un difensore centrale di ruolo in panchina, ma le ultime riserve saranno sciolte oggi.

Un vero e proprio tour de force in questo inizio di autunno per i giallorossi che dopo il viaggio nell'est Europa di due giorni fa e la gara a Torino di domani, giovedì prossimo saranno ancora una volta in aereo per raggiungere Genova, dove al Ferraris sfideranno i rossoblù di Gilardino per il primo e unico turno infrasettimanale di questo campionato. C'è da gestire energie e risorse, anche perché la Serie A non aspetta e il largo successo con l'Empoli non può bastare a rendere positivo il bilancio di questo campionato che vede la squadra dello Special Onc viaggiare, dopo quattro turni, alla media di un punto ogni novanta minuti.

