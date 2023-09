Mourinho: “Difficile capire Sanches”

Primi tre punti con qualche brivido per la Roma in Europa League, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. I giallorossi battono in trasferta lo Sheriff Tiraspol e si posizionano in testa al girone G insieme allo Slavia Praga, che ha battuto fuori casa 2-0 il Servette. Non è soddisfatto della prestazione dei giallorossi Josè Mourinho, che ai microfoni di Sky ha analizzato la gara: "Non mi sono piaciuti i primi quarantacinque minuti, sia individualmente sia collettivamente. Siamo stati - ha continuato il tecnico - troppo lenti, senza essere aggressivi, non siamo riusciti a controllare il gioco, l'1-0 è da considerarsi quasi un miracolo, perché non abbiamo fatto nulla per andare in vantaggio".