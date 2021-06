Mourinho decide su Florenzi e Dzeko

Lo Special One ha sfruttato il primo mese da romanista per studiare l’attuale rosa ed iniziare a farsi un’idra di quelli che potranno essere i punti fermi della squadra

José è già al comando. I contatti tra il tecnico e Tiago Pinto sono quotidiani, con l’obiettivo di costruire una squadra in grado di tornare ad occupare il podio della Serie A, come riporta Il Tempo. Per il General manager scelto dai Friedkin sarà un’estate di lavoro intenso: spetta a lui il compito di trovare una sistemazione agli esuberi ma soprattutto quello di piazzare colpi mirati in entrata. In attesa di sbarcare a Roma, Mourinho ha sfruttato il primo mese da romanista per studiare l’attuale rosa ed iniziare a farsi un’idra di quelli che potranno essere i punti fermi della squadra. Florenzi, rientrato dal prestito al Paris Saint Germain, è destinato ad essere soltanto di passaggio al Fulvio Bernardini. Futuro incerto anche per Dzeko, che ha comunque più chance di rimanere rispetto a Florenzi: come è noto il bosniaco ha trovato una seconda casa a Roma e non avrebbe problemi a rimanere onorando l’ultimo anno di contratto che gli resta, ma prima di prendere una decisione vuole fare chiarezza sul ruolo che rivestirebbe nella squadra del prossimo anno.