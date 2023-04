Mourinho: “Contento se i Friedkin si divertono”

"Sono soddisfatto della gara, i tre punti hanno un grande significato". Mourinho appagato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Roma, come riporta Matteo Cirulli su Il Tempo. Il portoghese ha poi analizzato il match:""Era frustrante stare 0-O perché abbiamo creato tanto gioco e occasioni nitide. Dopo il rosso la Sampdoria è andata in difficoltà e abbiamo segnato". Sono poi arrivati elogi per le prestazioni di Wijnaldum e Llorente : "Mi sentivo che sarebbe arrivata una prestazione del genere da parte di Gini. Di solito non parlo dei singoli, ma sono soddisfatto anche dell'evoluzione di Llorente, ha giocato molto bene con Smalling".

Mourinho ha inoltre lasciato uno spiraglio sul possibile utilizzo della difesa a quattro in futuro: "Dipende dall'avversario e dai giocatori a disposizione. lo penso sempre a mettere in campo i migliori. Celik non ha mai giocato in una difesa a tre, quindi abbiamo optato per altro". Vago, infine, sul possibile incontro con i Friedkin: "Io lavoro per loro, sono contento che oggi siano venuti e ancora di più se si sono divertiti".