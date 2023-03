Mourinho: “Complimenti ai ragazzi, ma non è chiusa”

"Facciamo dei nostri limiti le nostre forze, complimenti ai ragazzi. Questo 2-0 è buono solo se non ne prendiamo tre al ritorno, non dirò mai che è un ottimo risultato" dice José Mourinho dopo la vittoria con la Real Sociedad, come riporta Matteo Cirulli su Il Tempo. "Siamo rimasti concentrati e organizzati per tutta la partita, ogni calciatore ha dato una mano, da Rui Patricio a Dybala. Paulo oggi dal punto di vista difensivo ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo mantenuto una mentalità forte, soprattutto quando non eravamo in possesso del pallone. Il secondo gol è arrivato in un momento in cui dovevamo solo controllare la gara".