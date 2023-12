Mourinho: “Ci è mancato solo il gol”

Rimane con l’amaro in bocca Mourinho per la sconfitta allo Stadium, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Un risultato segnato da un episodio a inizio ripresa, che ha macchiato una buona prestazione della squadra. “Abbiamo creato più di quello che ci si poteva aspettare contro una squadra che difende come la Juventus, loro sono un muro – ha esordito lo Special One –. Nel primo tempo sullo 0-0 siamo stati la squadra con più qualità di gioco, abbiamo preso il palo con Cristante e creato tanti problemi grazie alle posizioni intermedie di Dybala e Bove, poi ci è mancato solo il gol. Nel secondo tempo subiamo gol a causa di due rimbalzi e tutto è diventato difficile, è un peccato. Rimango contento di come l'avevo preparata con i ragazzi, ma poi perdi la partita e sono i punti quello che interessa”.