Mourinho: “Ci è mancata la qualità”

Come acqua nel deserto. È un Mourinho assetato di qualità quello che si presenta ai microfoni dopo la sconfitta nel derby, scrive Marco Juric su Il Tempo. Una sete consapevole, quasi rassegnata a constatare che senza, possono arrivare anche le sconfitte: “Noi siamo stati senza quella luce di qualità che ci portano i giocatori speciali. Ci è mancato questo. Senza Dybala e Pellegrini è difficile avere lucidità senza qualità. Quella che trova lo spazio, l’assist, l’azione che fa la differenza”. Il grido di aiuto è chiaro, contro la sfortuna che ha decimato la sua rosa, togliendogli i giocatori migliori. Ma la sconfitta del derby fa male lo stesso. L’ennesima contro una big all’Olimpico: “La Roma perde sì, ma immeritatamente. L’Atalanta ha fatto un tiro in porta, il Napoli ha avuto le maggiori difficoltà di tutta la stagione e ha vinto con quel gol pazzesco. La Lazio è venuta, ha fatto mezzo gol e ha vinto. Sono sconfitte immeritate. Se mi viene detto che manca qualità negli ultimi venti metri, che non c’è il giocatore che la crea, è vero“.