Mourinho: “C’è chi ride con le tasche piene”

Le parole dello Special One: "I Friedkin hanno ereditato errori di altri, lo stesso vale per Tiago Pinto"

Dopo le parole di Bodo, Mourinho difende a spada tratta la proprietà giallorossa e la dirigenza: “C’è gente che ride con la Roma. I Friedkin hanno ereditato errori di altri, lo stesso vale per Tiago Pinto. Sono stati spesi tanti soldi per rimediare a cose fatte prima. In estate abbiamo speso per cercare di fare pulizia e creare le condizioni per il successo di un progetto che ha bisogno di tempo.Chi paga? I Friedkin, Tiago e Mourinho in panchina. Giovedì è stata responsabilità mia, lasciate i Friedkin e Tiago in pace, stanno facendo un lavoro fantastico“. Secondo quanto riporta Il Tempo, Un attacco frontale alla precedente gestione con un discorso senza mezzi termini, volto a chiudere una volta per tutte il capitolo norvegese. L’idea sulla panchina però resta la stessa: “Alla Juventus se Chiellini è infortunato gioca de Ligt, se Alex Sandro è stanco gioca De Sciglio. No in qualche ruolo abbiamo soluzioni di livello, ma in altri no. Non c’è da nascondersi“.