Mourinho: “Avremmo meritato di più”

"Abbiamo giocato bene dal 1' minuto, abbiamo avuto un periodo di 10-15 minuti dopo il gol di Osimhen in cui ci pesava l'ingiustizia di essere sotto 1-0, per il resto abbiamo giocato bene. Ci sono partite che tu perdi ma esci più fiducioso di prima, sembra una contraddizione ma per me è così, siamo stati quelli che più di tutti hanno messo in difficoltà il Napoli e questo mi fa uscire da qui più fiducioso" ha detto a Dazn. come riporta Il Tempo, il tecnico della Roma, Josè Mourinho, dopo la sconfitta per 2-1 al Maradona contro il Napoli.