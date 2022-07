Mourinho avanti con fiducia

Il primo mattoncino c’è. La Roma chiude il ritiro in Portogallo con una prestazione convincente, scrive Alessandro Austini su Il Tempo, che non è bastata a battere il Nizza, ma ha regalato conferme a Mourinho in attesa di inserire Dybala, rimasto fuori dall’amichevole come da previsioni della vigilia. Ancora alla ricerca di una condizione adatta a giocare uno spezzone di partita, l’argentino si è allenato in maniera individuale al mattino prima del match e si è poi seduto in panchina insieme ai compagni, per studiare da vicino la squadra dove non vede l’ora di inserirsi. Da protagonista.