Mou sulle tracce di Garcia

La Roma di José Mourinho punta al primo record. Con il 5-1 rifilato al Cska Sofia il numero di vittorie ottenute dai giallorossi in altrettante gare ufficiali è salito a 6, un traguardo raggiunto soltanto Rudi Garcia nella storia romanista, come riporta Il Tempo. Il francese occupa i primi due gradini del podio di questa speciale classifica: oltre al record di successi consecutivi – ottenuto nella stagione 2013/14 vincendo le prime dieci gare di campionato – l’anno successivo il tecnico è rimasto a punteggio pieno per le prime sei partite ufficiali (cinque di Serie A e una di Champions League). Esattamente lo stesso score di Mourinho in questa stagione: la Roma è l’unica in Europa ad averle vinte tutte fin qui. L’obiettivo è chiaramente quello di non fermarsi e continuare a pensare partita per partita, ma è difficile credere che l’idea di prendersi anche questo primato non stia stuzzicando lo Special One. Per eguagliare il record di Garcia è necessario rimanere a punteggio pieno almeno fino al primo ottobre: se quel giorno i giallorossi avranno battuto Verona, Udinese, Lazio e gli ucraini dello Zorya, vorrà dire che la missione è stata portata a termine. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, la gara del 3 ottobre contro l’Empoli (prima della sosta) sarebbe l’ultimo ostacolo da superare per entrare definitivamente nella storia.