Mou ritrova Dybala e pensa a Totti

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma dopo il pessimo inizio di campionato. E qualche buona notizia, o per meglio dire una "positiva" conferma, per Mourinho c’è, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Da ieri Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con il gruppo. L’argentino era uscito anzitempo dalla sfida della seconda giornata in casa del Verona e aveva dato forfait all’Olimpico contro il Milan lo scorso primo settembre. Sono stati soltanto 68 i minuti messi insieme dalla Joya in questo campionato tra la squalifica da scontare alla prima giornata e il fastidio muscolare accusato proprio al Bentegodi.

In accordo con lo staff della Nazionale Dybala ha scelto di restare a Trigoria durante queste due settimane proprio per tornare al meglio per l’appuntamento con la quarta di campionato in programma il 17 settembre in casa contro l’Empoli. Un lavoro mirato, prudente e soprattutto volto a rimetterlo in condizione senza rischiare fastidiose ricadute che metterebbero in difficoltà Mourinho e il calciatore stesso che negli ultimi mesi (da aprile in poi) non è mai riuscito a stare bene fisicamente.

Intanto Mourinho pensa anche a questioni più distanti dal calcio giocato ma altrettanto importanti, Non è da un giorno (e la conferenza post partita di Budapest ne è un esempio) che l’allenatore di Setubal mira ad aggiungere personalità di peso all’interno del club. Una figura che possa sì fungere da collante tra squadra e socie-tà, ma che possa anche togliere la scena a lui, sempre in prima linea quando c’è da esporsi. Un uomo che possa sostituito davanti alle telecamere quando c’è bisogno, secondo lui, di alzare i toni. L’ideale sarebbe una leggenda giallorossa alla Bruno Conti, che però ha già un altro ruolo a Trigoria. E nei dialoghi è spuntato, inevitabilmente, il nome di Francesco Totti, che da tempo attende un caffè con i Friedkin e sarebbe entusiasta di tornare in società dopo quattro anni. Ma quello dell’ex capitano non è l’unico candidato nella testa di Mou che gradirebbe un supporto «in- gombrante» nella lotta continua non solo sul terreno di gioco, ma anche fuori.

