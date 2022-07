Mou riapre il cantiere

"Parliamo il 13 agosto". Prima di liquidare così i cronisti che lo aspettavano a Fiumicino domenica sera, Mourinho aveva già avvisato la Roma: il suo piano attuale prevede lavoro e silenzio, come riporta Il Tempo . Poi tutto può cambiare e appare complesso che in 40 giorni di preparazione al campionato, tra un’amichevole e l’altra, non conceda neppure un’intervista. Fatto sta che oggi si comincia a sudare nel «forno» di Trigoria. Test fisici al mattino, primo allenamento nel pomeriggio, un programma che prevede varie doppie sedute, orari studiati per sfuggire al caldo e serate libere per i giocatori, che potranno dormire a casa ogni giorno fino alla partenza del 12 per l’Algarve. Mourinho rimette in moto una Roma che sarà lontana da quella «vera». Con gli innesti di Matic, Celik e Svilar mancano ancora almeno tre acquisti: un centrocampista dinamico, un trequartista che sostituisca Mkhitaryan e un attaccante esterno. Più l’eventuale sostituto di Zaniolo e, se spunta un’occasione, un difensore centrale. Mentre lavora per ridurre la distanza col Sassuolo sulla valutazione di Frattesi e monitora la situazione di Aouar, Pinto domenica ha incontrato in gran segreto Solbakken sbarcato a Roma col suo agente. Nulla di chiuso, però, perché il Bodo non vuole vendere il giocatore ai giallorossi prima della scadenza del contratto a dicembre e in questo stallo si è inserito il Napoli, che ha parlato a sua volta con Solbakken durante il blitz di domenica.