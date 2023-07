Mou prepara la Roma

Tre giorni all'inizio della vanti ai propri tifosi. Poi la stagione della nuova Roma. Con il raduno a Trigoria di lunedì, infatti, si comincerà a respirare l'aria del campionato che verrà, scrive Lorenzo Pes su il Tempo. La terza, e ultima da contratto, stagione di Mourinho sulla panchina della Roma inizia con una decina di giorni di lavori al Fulvio Bernardini e poi l'incognita dell'Asia. Il 22 luglio era prevista la partenza per la tournée in Oriente, ma l'annullamento delle amichevoli in Corea del Sud, mette in dubbio anche il primo test contro il Tottenham del 26 luglio a Singapore. Il Portogallo mantiene lo status di valida alternativa. In ogni caso lunedì si ritroveranno i calciatori che nel mese di giugno non sono stati convocati con le proprie nazionali, tra cui anche Dybala. Per i nazionali, invece, l'appuntamento è fissato per l'inizio della settimana successiva, tra il 18 e il 19 luglio. A Trigoria previste anche un paio di amichevoli a porte chiuse, che potrebbero aumentare se la squadra restasse a lavorare nella capitale. La prima è prevista per sabato 15 luglio alle 10.30 contro la Boreale. All'inizio di agosto, poi, in programma altre due amichevoli, una delle quali molto probabilmente sarà anche l'occasione per presentare la squadra all'Olimpico. Tra i volti nuovi, ma non troppo, ci sarà anche Diego Llorente che tornerà in giallorosso ancora una volta con la formula del prestito, ma questa volta con un obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Lo spagnolo, almeno inizialmente, nella testa di Mourinho è un titolare. Il terzo della linea difensiva aspettando di valutare il neo acquisto Ndicka. Partirà Ibanez. Tra i giovani che quest'anno lavoreranno stabilmente in prima squadra c'è Pisilli, ma non è escluso che il tecnico portoghese implementi la flotta di Primavera da aggregare.