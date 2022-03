Mou prepara il ciclo di ferro

Alla ripresa del campionato per la Roma inizierà un ciclo di sei partite in ventuno giorni

La calma prima di un mese di fuoco. Domani si concluderà la settimana di pausa concessa da Mourinho alla squadra dopo la vittoria nel derby, uno stop lungo - i giocatori hanno continuato ad allenarsi individualmente - necessario a ricaricare le pile in vista di un tour de force decisivo per l'esito della stagione, come riporta Il Tempo. Alla ripresa del campionato per la Roma inizierà un ciclo di sei partite in ventuno giorni: si parte domenica 3 aprile contro la Sampdoria. A Marassi gli uomini dello Special One scenderanno in campo alle 18, subito dopo il fischio finale di Atalanta-Napoli, con la possibilità di approfittare di un eventuale passo falso dei bergamaschi. Tre giorni dopo la squadra volerà in Norvegia, dove affronterà il Bodo Glimt giovedì 7 alle 21: considerato l'orario del match l'idea di un rientro in Italia nella mattinata del giorno successivo alla partita non è da escludere. Domenica 10 aprile invece all'Olimpico arriverà la Salernitana, impegno che dovrebbe consentire al tecnico di gestire le forze in vista del quarto di finale di ritorno fissato giovedì 14. Visto l'impegno della Roma in Europa, il big match contro il Napoli - inizialmente programmato per sabato 16 aprile - è stato spostato a lunedì 18, con la Roma che scenderà in campo al Maradona il giorno di Pasquetta. Il weekend successivo invece Mourinho tornerà ad affrontare l'Inter a San Siro dopo la sconfitta subita in Coppa Italia a febbraio. Un ciclo di gare intensissimo, che si allungherebbe ulteriormente in caso di accesso alla semifinale di Conference League: l'andata è in programma il 28 aprile con ritorno il 5 maggio, quattro giorni dopo l'impegno casalingo con il Bologna. Ieri intanto Mancini ha lasciato il ritiro della Nazionale in seguito a una contusione al ginocchio sinistro rimediata contro la Macedonia. Tra domani e martedì il difensore verrà valutato a Trigoria ma le sue condizioni non preoccupano. Spunta invece un retroscena sulla convocazione di Felix con il Ghana: prima di chiamare il classe 2003, c'è stato un incontro tra il ct ad interim Otto Addo e Mourinho.