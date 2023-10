Mou: “Penso solo a lavorare. Darò tutto finché sarò qui”

Il tecnico ha voluto poi commentare le voci riguardo un suo possibile esonero - smentite poi dalla società giallorossa. circolate alla vigilia della sfida con il Cagliari: "Io lavoro con i giocatori e con il mio staff ogni giorno, viviamo in una specie di bolla. Abbiamo solamente pensato alla vittoria, partita dopo partita. Vivo molto isolato, non ho una grande vita sociale, il che mi porta a non considerare il rumore esterno. Non sono un bambino - ha poi continuato - so perfettamente cosa voglio, volevo una risposta e l'ho avuta, sono contento, meno della classifica, perché abbiamo solamente 11 punti, ma non siamo lontanissimi dai posti in cui vogliamo arrivare. Poi lo ribadisco, il mio contratto scade il 30 giugno 2024 e punto a dare tutto quello che posso per la Roma, aiutare i ragazzi a raggiungere quei risultati che loro, la proprietà, i tifosi e noi tutti vogliamo".